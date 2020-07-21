هيئة قضاء زحلة: جولة على عدد من بلدات وقرى زحلة

قامت منسقة هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر جيهان جبور حداد بجولة على عدد من بلدات وقرى زحلة شملت الفرزل ابلح رياق ونيحا يرافقها مسؤول البلديات في الهيئة جورج مساعد ومسؤول المراجعات والخدمات نيقولا كفوري رؤساء بلديات القرى المذكورة ، ملحم الغصان وروبير سمعان ومروان المعلوف ونائب الرئيس كرم شمعون.

خلال اللقاءات ، تم عرض التطورات وهواجس اهالي المنطقة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والاطلاع على الحاجة الى بعض المشاريع الانمائية لتوحيد الجهود لتحقيقها.

اللقاءات التي حصلت في حضور منسقي الهيئات المحلية في البلدات المذكورة ، كل من لينا غزالي وطوني بو زيدان وملحم مساعد وجورج رميلي ، تم في خلالها توزيع عدد من عبوات التعقيم لمواجهة كورونا.

الجولة شملت ايضا عددا من المخاتير وشباب وشابات من التيار وعددا من قدامى التيار.