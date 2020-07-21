فضيحة من العيار الثقيل تهدد اللبنانيين.. دجاج فاسد من العام 2016 يوزع عل السوبرماركات المتنية!

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داهم وزير الصحة حمد حسن برفقة القوى الأمنية والجمارك اللبنانية مستودعاً في قضاء بلدة زكريت في المتن يعيد تصنيع اللحوم والدجاج المنتهية الصلاحية منذ حوالي ٤ أعوام أي منذ ٢٠١٦، بحيث يقوم المستودع بتصنيع شكل جديد للمنتجات تحت ما يعرف بال"nuggets" متلاعبين بتواريخها وتوضيبها لصالح مختلف المتاجر والسوبرماركات.

وقال وزير الصحة من المستودع: "هيدا اللي بيعمل سرطان"، مؤكداً انه تواصل مع مدير عام الجمارك بدري ضاهر وشكره على الإنجاز العظيم للجمارك لمداهمة هذه المعامل التي يبدو واضحاً الارتكاب فيها".

واضاف: "يجب أن ينال المرتكبون عقابا شديدا واكتشاف هكذا معامل يحتم علينا العمل الاضافي ونعد أننا سنتعاطى بحزم مع هذه الظاهرة لأن "فيها خراب لصحة المواطن"".