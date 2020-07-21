إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور: 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور في بيان اليوم انه "وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء بأنه تم تسجيل 4 إصابات جديدة اليوم بفايروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا منها 3 إصابات محلية مخالطة لحالات مثبتة وحالة واحدة وافدة من إحدى الدول الإفريقية".



واشار البيان الى ان "عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 211 مصابا، توزعوا على الشكل التالي:

117 حالة وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة).

4 حالات وافدة من أوروبا.

حالة واحدة وافدة من سوريا.

88 حالة محلية (82 حالة من المخالطين) بينها 25 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية (3 حالات وفاة)، وقد تماثل 88 منهم الى الشفاء بشكل تام"



واكدت الوحدة انها "الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة. وبسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل".



