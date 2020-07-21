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كورونا لبنان - بلدية كفردبيان توضح..

21
JULY
2020
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بعد تداول العديد من الاخبار المتعلقة بانتشار فيروس كورونا بين مجموعة من الطلاب في كفردبيان يهم بلدية كفردبيان ان توضح التالي :


١- ان المرجع الوحيد المخول تاكيد او نفي وجود حالات كورونا هو وزارة الصحة اللبنانية والجهات الصحية المعنية.
٢- إن أي تأكيد او نفي لوجود حالات كورونا من غير هذه الجهات يمكن ان يساهم إما في إنتشار الوباء في حال وجوده والتغاضي عنه ، أو الى ضرب الدورة الاقتصادية في حال عدم وجوده ونشر الاشاعات الكاذبة .
٣- تواصلت بلدية كفردبيان منذ اليوم الاول لانتشار هذه الاشاعة مع الجهات المعنية وتتابع معهم عن كثب صحة هذه المعلومات .
٤- ان بلدية كفردبيان تتواصل باستمرار مع جميع المؤسسات السياحية في البلدة وتراقب اجراءات السلامة الموصى بها من قبل وزارة الصحة ووزارة الداخلية، ويقوم جهاز شرطة البلدية باستمرار بتفقد آلية تنفيذ هذه الاجراءات .
٥- ان بلدية كفردبيان كانت من أوائل البلديات التي انشات خلية ازمة في بداية انتشار هذا الوباء وكان للاجراءات التي اتخذتها الاثر الفعال في حماية البلدة وقاطنيها ، ولا تزال لغاية اليوم تراقب وضع انتشار الوباء لاتخاذ الاجراءات اللازمة عند الحاجة

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