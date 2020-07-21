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في النهاية، سوف يتحقق الاصلاح (د. جورج حرب)

21
JULY
2020
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د. جورج حرب -

يمكن للمراقب أن يعجب، من سير الامور بعد عرقلة في كل مرة وعند كل مناسبة.


يمكن للناس أن تتغاضى، عن كل النقاط التي سجلها رئيس الجمهورية، والتي حتى الأمس القريب كانت في لبنان أضغاث أحلام. مَن كان لَيَتصوّر، أن تحقيقًا ماليًا جنائياً سوف تجريه شركة دولية في مصرف لبنان ومن بعده في كل الادارات والوزارات في لبنان ؟


أقرّت الحكومة اليوم تكليف التحقيق المالي الجنائي، ووضعت ملف ترسيم الحدود البحرية بعهدة رئيس الجمهورية، كما أن قراراً قضائيًا صدر بالحجز على أملاك حاكم مصرف لبنان.


الغريب في أخبار اليوم أن ما حصل لم يتحقق بضغط ممن ادعوا الثورة، ولم يصدر منهم حتى الساعة موقفاً واحداّ داعمًا أو حتى مواكبًا للاصلاحات… يا لها من ثورة ويا لها من شعارات حفظتها الناس دون أن تعرف أنها ملغومة ومسيسة وموجهة وممولة.


ليعرف اللبنانيون أنه في لبنان من لن يفرح لأي إنجاز أصلاحي سيجري، لأن أحقاده تجاه ميشال عون أعمت بصيرته، وهناك من لم يصدق حتى الآن أن الحكومة اللبنانية سوف تحاسب السارقين وتسترد الاموال المنهوبة.


فحينما نتكلم، نحن لا نحلم كما أننا لا نضلّل، إنما لأننا نثق، بأن الحق يعلو ولا يُعلى عليه، كما نثق برئيس سيحقق آمالنا في بناء دولة.


في هذه المرحلة الصعبة التي اعتدنا صعابها، اليائس لا يشبهنا، والحاسد لا يشغلنا، والمتضرّر لا يهمّنا، والمهدّد لا يخيفنا، لأننا نؤمن أن لبنان وطن لا يتوزع علينا، بل نحن ننتشر فيه.

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