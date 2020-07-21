رئيس الحكومة: قرار تاريخي في لبنان!

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أشار رئيس الحكومة حسان دياب إلى أننا "نركّز على كيفية ملاءمة القدرة الشرائية للرواتب مع أسعار السلة الغذائية في الدرجة الأولى والسلة الاستهلاكية في الدرجة الثانية. هذه المرحلة لا بد منها لأن المطلوب هو تغيير فكرة الدعم التي تعتمدها الحكومة اليوم إلى تحسين القدرة الشرائية"



وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، تناول دياب موضوع فيروس كورونا، وقال: "اليوم نمرّ بالموجة الثانية من كورونا وواضح أن الإصابات تزيد أكثر من المرحلة الأولى، ولم نصل بعد إلى ذروة هذه الموجة"، لافتًا إلى أن "الخوف أن عدم التزام اللبنانيين سيرفع عدد الإصابات بشكل كبير، وسيؤدي إلى أن نخسر أحباءنا، كما خسرنا بالأمس الدكتور لؤي إسماعيل الذي نعتبره شهيد الواجب"



وأضاف دياب، "أمامنا اليوم اعتماد شركة للتدقيق الجنائي في مصرف لبنان. هذا حجر الأساس الذي يُبنى عليه الإصلاح. هذا سيكون قرار تاريخي في لبنان، وسيشكّل تحوّلاً جذرياً في مسار كشف ما حصل على المستوى المالي من هدر وسرقات. لذلك، سيكون هذا القرار أحد أهم الإنجازات للحكومة"



ويعقد مجلس الوزراء جلسة اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وعلى جدول أعماله 26 بندًا، وقد وافق المجلس على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wyman للتدقيق المحاسبي