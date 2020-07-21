ما حقيقة وجود 400 إصابة بكورونا في الزلقا وعمارة شلهوب وانطلياس؟

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ردت بلدية انطلياس والنقاش على الاشاعات المتداولة أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أدت الى حدوث بلبلة وذعر كبير لدى سكان البلدة والبلدات الساحلية المجاورة، ومفادها تسجيل 400 اصابة بكورونا في بلدات متنية هي: انطلياس، بصاليم والزلقاء- عمارة شلهوب.



واكد رئيس بلدية انطلياس والنقاش ايلي فرحات أبو جودة عدم ظهور أي حالة كورونا او حجر صحي في بلدة انطلياس والنقاش حسب الجدول اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.



وطلب من جميع المواطنين مراجعة صفحة البلدية عبر فيسبوك وموقع البلدية الالكتروني للحصول على كافة المعلومات والايضاحات الصحيحة.