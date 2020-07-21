living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - وزير الصناعة عماد حب الله: لا خطوط حمراء. الحكومة تعمل لتحقيق مصلحة كل اللبنانيين

21
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير الصناعة د. عماد حب الله أن لا خطوط حمر أمام الحكومة ولا احد يفرض عليه هو خطوطا حمراء واضاف "نحاول تجنب السقوط ونعمل كل ما يلزم لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيات واللبنانيين".

حب الله في حديث مع إعلاميين، أكد أهمية التكافل المجتمعي وعلى ضرورة أن يقوم المسؤولون وكبار الموظفين بالدولة اللبنانية بتخفيض رواتبهم وتحويل الأموال لمساعدة الطبقات الاكثر حاجة.

في الشأن الاصلاحي، كشف حب الله أن مجلس الوزراء يتوجه اليوم لتبني شركة تدقيق مالي لإجراء التدقيق المالي التشريحي وذلك بعد الاطلاع على التقارير الأمنية والتأكد من عدم ارتباط الشركة التي سيتم اختيارها بأي شكل بإسرائيل.
وأكد في هذا الإطار أن محاربة الفساد أمر ملح وضروري ولكن ما يعيق العملية الإصلاحية هي المواجهات والتصدي الذي تتعرض له الحكومة من المنظومة الفاسدة المفسدة. واضاف "
كنا نتمنى المضيّ بقضايا الإصلاح بسرعة لحل مشكلة الكهرباء بشكل تام. فالحكومة وضعت ما يعرف بالاجراءات السبعة لمحاربة الفساد ولكن تتم عرقلتنا حتى من قبل بعض الأطراف الداعمة للحكومة بالعلن. هناك الكثير من المعرقلين في الداخل ويعملون على عرقلة عمل الحكومة في الخارج. بالنسبة إلينا كل من يدعم سياسي معرقل أو اي مسؤول عن الفساد هو فاسد ".

وفي الشأن السياسي، شدد وزير الصناعة على أن الحكومة ليست حكومة لون واحد وانما حكومة تؤيدها أكثرية برلمانية".

اما عن الانفتاح شرقا، فأشار وزير الصناعة إلى أن العمل جار على هذا الأمر ونحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج. واضاف " في الوقت الحالي انا منسق لملف الانفتاح شرقا ولكن الأمر لن يتم بكبسة زر، نعمل على الملف بكل روية وجدية ولكن دون تسرع. المصلحة اللبنانية اولا ونعمل لتحقيقها".

وفي الشأن الصناعي، أكد حب الله أن العمل جار لتطوير القطاعات الصناعية لا سيما الغذائية، صناعة المعرفة (الصناعات التكنولوجية) وصناعة الأدوية إذ أن هذه الصناعات ستسمح بنهوض لبنان اقتصاديا وتحفيض العجز التجاري مشدداً على أهمية كفاءات الشباب اللبناني.

وحول عمليات الصرف الجماعية التي يشهدها لبنان في بعض المؤسسات، قال إنها نتيجة الوضع الاقتصادي من جهة ومن جهة ثانية تندرج في إطار الضغط الخارجي الإقتصادي علينا.

وعلى خط مواز، شدد على أن لبنان لن يواجه العتمة التامة وان الدولة تقوم بكل ما يلزم لتأمين الاعتمادات لشراء الغاز اويل.

وفي الشأن النقدي، أشار الى أن الوضع الذي وصل إليه لبنان غير مقبول وقد نتأخر في تأمين أموال المودعين لكن نعمل كل ما يلزم لإعادتها. واضاف " الشئ الوحيد الذي قد يخسره المودعون هو الأرباح غير الطبيعية التي تحققت نتيجة الفوائد غير المنطقية ونتيجة الهندسات المالية الخاطئة". وختم قائلا " سنكافح لإعادة كل الأصول الموضوعة في المصارف اللبنانية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout