خاص - وزير الصناعة عماد حب الله: لا خطوط حمراء. الحكومة تعمل لتحقيق مصلحة كل اللبنانيين

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أكد وزير الصناعة د. عماد حب الله أن لا خطوط حمر أمام الحكومة ولا احد يفرض عليه هو خطوطا حمراء واضاف "نحاول تجنب السقوط ونعمل كل ما يلزم لتحقيق مصلحة جميع اللبنانيات واللبنانيين".

حب الله في حديث مع إعلاميين، أكد أهمية التكافل المجتمعي وعلى ضرورة أن يقوم المسؤولون وكبار الموظفين بالدولة اللبنانية بتخفيض رواتبهم وتحويل الأموال لمساعدة الطبقات الاكثر حاجة.

في الشأن الاصلاحي، كشف حب الله أن مجلس الوزراء يتوجه اليوم لتبني شركة تدقيق مالي لإجراء التدقيق المالي التشريحي وذلك بعد الاطلاع على التقارير الأمنية والتأكد من عدم ارتباط الشركة التي سيتم اختيارها بأي شكل بإسرائيل.

وأكد في هذا الإطار أن محاربة الفساد أمر ملح وضروري ولكن ما يعيق العملية الإصلاحية هي المواجهات والتصدي الذي تتعرض له الحكومة من المنظومة الفاسدة المفسدة. واضاف "

كنا نتمنى المضيّ بقضايا الإصلاح بسرعة لحل مشكلة الكهرباء بشكل تام. فالحكومة وضعت ما يعرف بالاجراءات السبعة لمحاربة الفساد ولكن تتم عرقلتنا حتى من قبل بعض الأطراف الداعمة للحكومة بالعلن. هناك الكثير من المعرقلين في الداخل ويعملون على عرقلة عمل الحكومة في الخارج. بالنسبة إلينا كل من يدعم سياسي معرقل أو اي مسؤول عن الفساد هو فاسد ".

وفي الشأن السياسي، شدد وزير الصناعة على أن الحكومة ليست حكومة لون واحد وانما حكومة تؤيدها أكثرية برلمانية".

اما عن الانفتاح شرقا، فأشار وزير الصناعة إلى أن العمل جار على هذا الأمر ونحتاج إلى وقت لتحقيق نتائج. واضاف " في الوقت الحالي انا منسق لملف الانفتاح شرقا ولكن الأمر لن يتم بكبسة زر، نعمل على الملف بكل روية وجدية ولكن دون تسرع. المصلحة اللبنانية اولا ونعمل لتحقيقها".

وفي الشأن الصناعي، أكد حب الله أن العمل جار لتطوير القطاعات الصناعية لا سيما الغذائية، صناعة المعرفة (الصناعات التكنولوجية) وصناعة الأدوية إذ أن هذه الصناعات ستسمح بنهوض لبنان اقتصاديا وتحفيض العجز التجاري مشدداً على أهمية كفاءات الشباب اللبناني.

وحول عمليات الصرف الجماعية التي يشهدها لبنان في بعض المؤسسات، قال إنها نتيجة الوضع الاقتصادي من جهة ومن جهة ثانية تندرج في إطار الضغط الخارجي الإقتصادي علينا.

وعلى خط مواز، شدد على أن لبنان لن يواجه العتمة التامة وان الدولة تقوم بكل ما يلزم لتأمين الاعتمادات لشراء الغاز اويل.

وفي الشأن النقدي، أشار الى أن الوضع الذي وصل إليه لبنان غير مقبول وقد نتأخر في تأمين أموال المودعين لكن نعمل كل ما يلزم لإعادتها. واضاف " الشئ الوحيد الذي قد يخسره المودعون هو الأرباح غير الطبيعية التي تحققت نتيجة الفوائد غير المنطقية ونتيجة الهندسات المالية الخاطئة". وختم قائلا " سنكافح لإعادة كل الأصول الموضوعة في المصارف اللبنانية".