"للحدّ من تفشي كورونا"... هذا ما طلبه وزير الداخلية

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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي الاتي:



حفاظا على الصحة العامة وعلى سلامة اطفالنا وشبابنا وشاباتنا وشيوخنا، نتمنى على المواطنين التشدد من جديد بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من تفشي وباء كورونا الذي ارتفعت اعداد المصابين به بشكل كبير في الاسبوعين الأخيرين.



وندعو جميع القطاعات وبما فيها المؤسسات التجارية والمحال والمقاهي والمطاعم والفنادق الى التقيّد التام بتدابير السلامة العامة والزام موظفيهم وزبائنهم بوضع الكمامات والمحافظة على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي وتخفيف الاكتظاظ، وعدم تقديم الاركيلة في الاماكن المغلق، تحت طائلة تحمل تلك المؤسسات المسؤولية الكاملة.



ونرجو من الجميع التنبه في هذه المرحلة الحساسة فالوضع دقيق جدا وعلى الجميع التقيد بالإرشادات الوقائية حفاظا على سلامتهم ورغبة من الوزارة لعدم العودة الى تطبيق تدابير التعبئة العامة.