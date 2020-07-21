حادث قب الياس المروّع تابع .. جثة مجهولة!

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلـي ـ شعبة العلاقات العامـة، في بيانٍ لها أنّه "بتاريخ 17/7/2020 حصل حادث مرور عند "مفرق" بلدة قب الياس البلقاعية، أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وقد عُثر على جثة مشوّهة ومجهولة الهوية عائدة لرجلٍ في العقد الثالث أو الرابع من العمر، وقد جرى نقلها إلى براد مستشفى شتورا الحكومي".



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمفرزة سير زحلة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 540000-08للإدلاء بما لديهم من معلومات".