نظرا لتفاقم وتزايد اعداد الإصابات بكورونا .. نداء من هيئة قضاء بعبدا في التيار

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نداء صادر عن هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر

إلى اهلنا الكرام في قضاء بعبدا

نظرا لتفاقم وتزايد اعداد الإصابات بوباء كورونا في عدة قرى وبلدات، نتيجة اختلاط الوافدين وعدم التقيد باجراءات الوقاية الصحية

لذلك

وحفاظا على السلامة العامة

نناشدكم التقيد بالإجراءات المفروضة من قبل وزارة الصحة العامة لا سيما:

- عدم الاختلاط بالوافدين قبل التأكد من نتائج الفحوصات PCR.

- الالتزام بالتباعد الاجتماعي .

- وضع الكمامات والقفازات.

- تعقيم اليدين بصورة دائمة ومستمرة.

- تفادي الزيارات غير الضرورية

- تفادي عقد الإجتماعات حضوريا" وإستبدالها بالإجتماعات عن بعد بإستخدام الوسائل الإلكترونية المتاحة.

- ضرورة المحافظة على المسافة الآمنة.

كما ونتمنى عليكم إبلاغ السلطات المحلية المختصة عن أية اصابة وعن أية مخالفة أو عدم الالتزام بالإجراءات الصحية المطلوبة، ولا سيما لجهة الالتزام بالحجر الصحي.

آملين من الله ان يحفظكم بصحة جيدة ويبعد عنكم كل مكروه.

هيئة قضاء بعبدا في التيار الوطني الحر.