لصون كرامة القضاء وحفظ طاقاتنا الصحية ... النائب إدكار طرابلسي يثني على مشروع الحكومة لدعم الاقساط ويزور مدرسة الآباء الميخيتاريست

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طالب النائب إدكار طرابلسي وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى، صون كرامة القضاة واستقلالية القضاء، شاجبا الاعلانات المدفوعة الأجر التي تتطاول على قضاة تميزوا بجرأتهم على مواجهة ملفات الفساد. وطالب الكشف عن الذي يقف خلف هذه الحملات ويمولها وما هي أهدافه؟

ومن جهة أخرى، أثنى النائب د. ادكار طرابلسي على مشروع الحكومة ووزارة التربية بتخصيص 350 مليار ليرة لبنانية كمساهمة جزئية لدعم الطلاب في المدارس الخاصة الذين لا يتلقون الدعم من اية جهة مانحة والذي قابلته لجنة التربية النيابية بالتأييد وبتعديلاتها المتعلقة بآلية التوزيع وطالبت بأن يُخصّص مبلغا مماثلا للعام الدراسي المقبل.

واسف النائب طرابلسي لإنهاء عقود أطباء وممرضين وممرضات وقفوا على خط الدفاع الاول عن صحة اللبنانيين في مواجهة كورونا معرضين حياتهم للخطر. وطالب وزير الصحة الحفاظ على هذه الطاقات التي يحتاجها القطاع الصحي لئلا نخسرها الى بلاد الهجرة ولبنان بأمسّ الحاجة اليها.

وكان النائب طرابلسي قد زار مدرسة الآباء الميخيتاريست في الروضة والتقى النائب العام الاب مسروب لاهيان والمديرة ماري غازاريان ورؤساء الاقسام واطلع على فلسفة المدرسة التربوية وبرامحها التي تحاكي النموذج الفنلندي في التربية والتوجيه المهني والعلمي والنفسي والذي يرافق الطالب من الحضانة وحتى دخوله الجامعة.

واستعرض النائب طرابلسي مع المسؤولين عن المدرسة الاقساط المدروسة ومشروعهم لتأسيس مهنية متطورة في حرمهم الواسع، والذي يراعي عناصر البيئة والأمان والذي يؤمن التربية والتعليم للطلاب من جميع فئات المجتمع من دون تمييز.