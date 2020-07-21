living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لصون كرامة القضاء وحفظ طاقاتنا الصحية ... النائب إدكار طرابلسي يثني على مشروع الحكومة لدعم الاقساط ويزور مدرسة الآباء الميخيتاريست

21
JULY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

طالب النائب إدكار طرابلسي وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى، صون كرامة القضاة واستقلالية القضاء، شاجبا الاعلانات المدفوعة الأجر التي تتطاول على قضاة تميزوا بجرأتهم على مواجهة ملفات الفساد. وطالب الكشف عن الذي يقف خلف هذه الحملات ويمولها وما هي أهدافه؟

 

ومن جهة أخرى، أثنى النائب د. ادكار طرابلسي على مشروع الحكومة ووزارة التربية بتخصيص 350 مليار ليرة لبنانية كمساهمة جزئية لدعم الطلاب في المدارس الخاصة الذين لا يتلقون الدعم من اية جهة مانحة والذي قابلته لجنة التربية النيابية بالتأييد وبتعديلاتها المتعلقة بآلية التوزيع وطالبت بأن يُخصّص مبلغا مماثلا للعام الدراسي المقبل.

 

واسف النائب طرابلسي لإنهاء عقود أطباء وممرضين وممرضات وقفوا على خط الدفاع الاول عن صحة اللبنانيين في مواجهة كورونا معرضين حياتهم للخطر. وطالب وزير الصحة الحفاظ على هذه الطاقات التي يحتاجها القطاع الصحي لئلا نخسرها الى بلاد الهجرة ولبنان بأمسّ الحاجة اليها.

 

وكان النائب طرابلسي قد زار مدرسة الآباء الميخيتاريست في الروضة والتقى النائب العام الاب مسروب لاهيان والمديرة ماري غازاريان ورؤساء الاقسام واطلع على فلسفة المدرسة التربوية وبرامحها التي تحاكي النموذج الفنلندي في التربية والتوجيه المهني والعلمي والنفسي والذي يرافق الطالب من الحضانة وحتى دخوله الجامعة.

 

واستعرض النائب طرابلسي مع المسؤولين عن المدرسة الاقساط المدروسة ومشروعهم لتأسيس مهنية متطورة في حرمهم الواسع، والذي يراعي عناصر البيئة والأمان والذي يؤمن التربية والتعليم للطلاب من جميع فئات المجتمع من دون تمييز.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout