عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2020

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الديار: «استنفار» سياسي ــ أمني لحماية الساحة اللبنانية من تداعيات قرار «المحكمة»

واقعية فرنسية حيال الحياد... «الثنائي» لا يريد السجال وعون يتولى «الإحتواء»

تفلّت إجتماعي ووفاة أول طبيب: لبنان أمام خطر «التفشي المحلي» لـ«كورونا»



الأخبار: كذبة تهريب المازوت إلى سوريا

الحكومة «تعبث» بالـ TVA؟

الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف

«كورونا» يضرب الطواقم الطبية والحكومة تراهن على «الخوف»



نداء الوطن: منشد "حزب الله" نقلَ "بأمانة" ما سمعه من "إنجازات دونكيشوتية"

الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"

اللواء: خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية

قطوع «التحقيق الجنائي» يواجه مجلس الوزراء.. وقرار قضائي بالحجز على عقارات سلامة



النهار: رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها

الجمهورية: الهيئات الاقتصادية: نوشك على السقوط

the daily star: Young Lebanese doctor dies from COVID-19





l'orient le jour: Pour éviter le pire, les autorités et les Libanais sont appelés à assumer leurs responsabilités