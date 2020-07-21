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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2020

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 الديار: «استنفار» سياسي ــ أمني لحماية الساحة اللبنانية من تداعيات قرار «المحكمة»

واقعية فرنسية حيال الحياد... «الثنائي» لا يريد السجال وعون يتولى «الإحتواء»
تفلّت إجتماعي ووفاة أول طبيب: لبنان أمام خطر «التفشي المحلي» لـ«كورونا»

 

 

 


الأخبار: كذبة تهريب المازوت إلى سوريا
الحكومة «تعبث» بالـ TVA؟
الحجز على أملاك سلامة: تهديم أصنام المصارف
«كورونا» يضرب الطواقم الطبية والحكومة تراهن على «الخوف»

 

 

 


نداء الوطن: منشد "حزب الله" نقلَ "بأمانة" ما سمعه من "إنجازات دونكيشوتية"
الحجز على "الحاكم"... والقضاء يصرخ: "هرغلتونا"

 

 

 

 

اللواء: خلاف بعبدا - بكركي حول الحياد يضعف الرهان على المساعدة الفرنسية
قطوع «التحقيق الجنائي» يواجه مجلس الوزراء.. وقرار قضائي بالحجز على عقارات سلامة

 

 

 


النهار: رداء "مذهبي" في مواجهة "الحياد" والحكومة تعدّل أرقامها

 

 

 

 

الجمهورية: الهيئات الاقتصادية: نوشك على السقوط

 

 

 

 

the daily star: Young Lebanese doctor dies from COVID-19

 

 



l'orient le jour: Pour éviter le pire, les autorités et les Libanais sont appelés à assumer leurs responsabilités

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