عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2020

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تفلّت إجتماعي ووفاة أول طبيب: لبنان أمام خطر «التفشي المحلي» لـ«كورونا»
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نداء الوطن: منشد "حزب الله" نقلَ "بأمانة" ما سمعه من "إنجازات دونكيشوتية"
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