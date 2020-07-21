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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 21 تموز 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال ناشطون في مجموعات فاعلة في حراك 17 تشرين إنهم حاولوا التحضير لتحرك مندّد بقرار صرف قرابة 1000 موظف وعامل من الجامعة الأميركية ومستشفاها، لكنهم رغم مرور ثلاثة أيام لم يوفقوا بعد بالتوصل إلى موافقة الفاعلين في هذه المجموعات بداعي دعم رئاسة الجامعة للحراك واعتبارها شريكة فيه.

كواليس

قالت مصادر عراقية إن زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى الرياض تأجلت بداعي دخول الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى لكن التأجيل كان لأسباب أعمق تتصل بتعثر المساعي التي كان يحملها الكاظمي لفتح باب تفاوض سعوديّ إيرانيّ.

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

لم تُحسم حتى الآن إمكانية لقاء مسؤول أجنبي كبير بوفد من نواب «حزب الله»، خصوصاً أن العلاقة بين دولة المسؤول و»الحزب» قد تدهورت في المرحلة الأخيرة.

 

عُلم أنّ معملي الجية والذوق القديم لم يعد لديهما قطع غيار لإصلاح أي عطل طارئ في أي منهما الأمر الذي بات يهدد إمكانية استمرار عملهما.

 

تلقت سفيرة غربية نصيحة بعدم القيام بزيارة لمرجعية دينية كانت تعتزم القيام بها لئلا تفسر على أن مواقفه الأخيرة مدفوعة من قبل بلادها.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
تضرب سفارة دولة كبرى طوقاً من السرية على تمثيلها في بيروت، على غير مستوى، بعد إجراءات سابقة بأن التبديل حصل.


غمز
عمم حزب بارز على نوابه وكادراته النأي بالنفس، عن التعليق عمّا يدور عن دعوة بكركي للحياد..


لغز
تبيّن أن عدداً من السلع المشمولة «بالسلة الغذائية» غير مسموع بمصادر نشأتها من قبل، ولا إقبال على شرائها من السوبرماركت..

 

 

 

الجمهورية: أسرار

اللمسات الأخيرة
يضع وزير سابق اللمسات الأخيرة على كتاب يتعلق بالتجربة السياسية لزعيم مسيحي.

 


تخزين محاصيل زراعية بطلب حزبي وديني
تعمد قرى وبلدات عدة الى تخزين محاصيلها الزراعية لاسيما منها القمح وعدم بيعه بطلب من الفاعليات الحزبية والدينية في هذه المناطق.

 

 

تلطّي خلف مواضيع إشكالية
يقول وزير سابق إنّ جزءاً كبيراً من الطبقة السياسية يتلطّى خلف مواضيع إشكالية مثل عدم المس بالدستور للحؤول دون تحقيق أي إجراء إصلاحي.

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