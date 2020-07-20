جديد ملف النفايات...

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النفايات، حضره وزراء: البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، الصحة العامة حمد حسن، والزراعة والثقافة عباس مرتضى، المديرالعام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، ومستشار رئيس الحكومة أسعد عيد.



وعرض وزير البيئة تقرير اللجنة الفنية. كما طلب دياب من المجتمعين وضع ملاحظاتهم قبل رفع التقرير إلى مجلس الوزراء.