قوى الأمن: توقيف الشيخة بموجب 10 مذكرات وملاحقات عدلية بجرم ترويج وتعاطي مخدرات ورشوة

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: "ضمن الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية للحد من ظاهرة تجارة المخدرات وترويجها على مختلف الأراضي اللبنانية، وبعد بروز إحدى النساء المعروفة بال"شيخة" كأنشط التجار في منطقة المتن، والتي نجحت بالتواري عن الأنظار لسنوات عدة، فبتاريخ 16/07/2020 وفي شقة سكنية في محلة جل الديب، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقب التي دامت أسابيع عدة، تمكنت مجموعة من القوة المذكورة من توقيف المدعوة ن. ر. (مواليد عام 1979، لبنانية) المطلوبة للقضاء بموجب 10 مذكرات وملاحقات عدلية بجرم ترويج وتعاطي مخدرات ورشوة.

وبتفتيش الشقة عثر على: 368,2 غ قائم من مادة الكوكايين، ميزان حساس عدد 2، كمية كبيرة من الأوراق وأكياس نايلون معدة لتوضيب المخدرات، 3 هواتف خليوية، مبلغ مالي قدره 11,352000ل. ل، وأودعت مع المضبوطات المرجع المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقها، بناء على إشارة القضاء".