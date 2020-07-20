اجتماع للمجلس الأعلى للخصخصة... وهذه هي التفاصيل

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ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب اجتماعا للمجلس الأعلى للخصخصة بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزراء: البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، المالية غازي وزني، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية، الاتصالات طلال حواط، الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، العمل لميا يمين، والشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة فرحات فرحات، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير مكتب وزير الأشغال العامة والنقل شكيب خوري، المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، مستشار وزير الأشغال العامة والنقل بيار بعقليني، مستشار وزير السياحة مازن أبو ضرغام، وأعضاء المجلس الأعلى للخصخصة مايا شملي، طارق دندشلي، ديالا الشعار، إيلي حلو، ليندا قاسم، ميرفت نحاس، ونيكول خواجة.



واستعرض الرئيس دياب مع الوزراء المشاريع التي أعدها سابقا المجلس الأعلى للخصخصة، وتم البحث في وضع آليات لتنفيذها ضمن الامكانات المالية المتاحة.



وعرض القيمون "المشاريع المجمدة وجدواها وتكاليفها والعقبات المالية والقانونية والإدارية والسياسية التي تعرقل تنفيذها".



واستوضح دياب "رأي الوزراء المختصين في كل مشروع ضمن اختصاصه". كما أعطى توجيهاته للوزراء المعنيين لوضع اقتراحات الحلول لتسهيل تنفيذ المشاريع الملحة في قطاعات الرياضة والنقل والاتصالات، وأبرزها: المجمع الأولمبي الرياضي، مطار القليعات، وطرقات وجسور تصل بيروت بالجنوب والشمال.