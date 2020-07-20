وزارة الصحة: 3 حالات ايجابية على متن رحلات وصلت إلى بيروت في 18 الحالي

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اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، "الجزء الثاني من نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار بتاريخ 18/7/2020، والتي أظهرت وجود ثلاث (3) حالات إيجابية".

وذكرت أن "الفرق المعنية في وزارة الصحة العامة تتواصل فقط مع جميع الحالات الايجابية فور التثبت منها، أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات التي تصدر خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية، علما أن النتائج تنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (MOPH.GOV.LB) وتعمم عبر وسائل الإعلام".

وجاءت نتائج الفحوصات على الشكل التالي:

"رحلة برلين : شركة WLB رقم 5510 (جميعها سلبية)

رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

رحلة الرياض : شركة MEA رقم 423 (حالة واحدة ايجابية)

رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

رحلة دبي: شركة FZ رقم الرحلة 159 جميعها سلبية

رحلة الدوحة: شركة QR رقم 416 (حالة واحدة ايجابية)".