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رئيس بلدية رحبة هنأ أهالي بلدته بالسلامة: للالتزام بتعميمات وتوصيات وزارة الصحة

20
JULY
2020
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بعد أن جاءت الفحوصات المخبرية لمخالطي مصاب كورونا من خارج البلدة، في مناسبة اجتماعية، جميعها سلبية، أصدر رئيس بلدية رحبة الأستاذ فادي بربر بيانا هنأ فيه الجميع بالسلامة. وقال: إننا نأمل أن تبقى السلامة رفيقة الجميع. راجين اهلنا في رحبة الاستمرار في الانتباه، واتخاذ كافة اجراءات الحماية، وعدم التهاون بأي شكل من الاشكال.
وامام تزايد اعداد الإصابات في لبنان، طالب بربر بالتزام تعميمات وتوصيات وزارة الصحة، وأهاب بجميع أبناء رحبة، التنبه الكلي، ومراعاة ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وخاصة في المحال التجارية، وتجنب التجمعات غير الضرورية، والاختلاط غير الآمن، والتشدد في النظافة الشخصية وتطهير اليدين عند ملامسة الأسطح المشكوك فيها.
وختم بربر بيانه قائلا: فلنعد قدوة كما كنا، فربما الآتي يتطلب الحذر أكثر من الذي مضى. حمى الله الجميع وبوعينا نحمي أنفسنا وبلدتنا وبلدنا.

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