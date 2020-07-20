غجر: المواطنون سيلحظون تحسنا بالكهرباء قبل الأربعاء

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صرّح وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أنه "قال أكثر من مرة اذا موضوع الفيول لم يُحل سيؤدي ذلك الى سوء تغذية بالكهرباء وسيزيد الطلب على المولدات الخاصة التي تمشي بسرعة كبيرة ولا يمكن أن تستمر بشكل مستدام"، لافتاً الى ان "الحل المستدام هو كهرباء لبنان واذا توفر الفيول ستعطي كهرباء بشكل جيد"، مبينا أن "اللغط الذي حصل بموضوع الفيول والتأخير بالشحنات بدأ يعود الى طبيعته والباخرة التي وثلت الى الزهراني يوم أمس، أفرغت اليوم حمولتها ويم غد ستنتقل الى معمل دير عمار".

وأكد غجر في مؤتمر صحافي أن "المواطنين في كافة المناطق سيلحظون تحسنا بالتغذية الكهربائية قبل يوم الأربعاء رغم أنه لا يمكن توزيعها مئة بالمئة بالتساوي"، موضحا أنه "أواخر الأسبوع ستصل باخرتين محملتين بالمازوت، ونحن لا نبيعه بل نسلمه الى موزعين وقد توصلنا الى آلية مع الأمن والعام والجمارك مفادها أن كل شركة مسجلة بمنشآت النفط ولديها ضمانات مالية، وتريد الحصول على المازوت، يجب أن تملأ إستمارة بإسم الصهريج والسائق والوجهة التي تريد إرسال المازوت اليها بالإضافة الى الكمية التي تم إستلامها لنتأكد من أن الكميات تذهب الى وجهتها الصحيحة".

وأضاف: "الطلب على المازوت هذه السنة أكبر من السنة السابقة، وتسعيرة المازوت تصدر عن الوزارة ومن لا يلتزم بها هو من يقوم بالبيع من شخص الى شخص والجمارك وحماية المستهلك تقوم بملاحقة هؤلاء"، مشددا على أن "الإلتزام بالتسعيرة مطلوب، كاشفا أنه "ليس لدينا مخزونا إستراتيجيًا من المازوت يكفي لـ6 أشهر".