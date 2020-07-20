صوّر شريط فيديو إباحياً بهدف الابتزاز .. والمفاجأة!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"بتاريخ 2-7-2020 ورد إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية في وحدة الشرطة القضائية، شكوى مقدّمة من أحد المواطنين ضد مجهول بجرم ابتزاز مادّي وتهديد بنشر فيديو إباحي عائد للمدعي، على مواقع التواصل الاجتماعي.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّن المكتب المذكور من توقيف المشتبه به (29 سنة)، وضبط كمية من المخدرات في سيارته. وهو من أصحاب السوابق في ترويج المخدّرات، وكان برفقته فتاة لبنانية (23 سنة)، تبيّن أن ليس لها علاقة بجرم الابتزاز وإنما تتعاطى المخدّرات.

بالتحقيق معه، اعترف انه قام بتصوير فيديو إباحي للمدّعي بالاتفاق مع شخصٍ ثانٍ (23 سنة).

بتاريخ 14-7-2020 تم احضار الشخص الثاني، وقد اعترف بما نسب اليه وبتعاطيه المخدرات.

جرى توقيف الرجلَين بجرم الابتزاز، وأوقفا أيضاً مع الفتاة بجرم المخدّرات، وأودعوا والمضبوطات القضاء المختص، بناءً على إشارته.

لذلك، تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من المواطنين الكرام، عدم التردّد في الإبلاغ فوراً عن مثل هذه الحالات، كي لا يقعوا ضحية للابتزاز".