ارسلان يردّ على جنبلاط

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر "تويتر"، قائلاً: "سمعنا في اليومين الاخيرين ما قاله وليد بيك جنبلاط حول المصالحة الدرزية لذلك أردنا توضيح ما حصل.



في 15 حزيران الفائت تكرم دولة الرئيس نبيه بري مشكوراً بعقد اجتماع مصالحة طَرحَ فيه تشكيل لجنة سياسية لطرح كل الامور الخلافية على الساحة المعروفية ليصار إلى حلها عن طريق التفاوض، ومنها المشاكل الدموية ومعالجتها ومعالجة الأسباب التي أدّت إليها وذهب ضحيتها شهداء أبرياء".

وتابع: "فباختصار ولعدم فتح مجال للتأويلات والتحليلات لا زلنا على موقفنا حول اخراج هذه الطائفة الكريمة من كل الامور الخلافية على ساحتها بنيّات ايجابية وطيبة ويدنا ممدودة لتكثيف الاجتماعات للخروج بحلول تليق بنا وبأبنائنا فالكرة في ملعب الجميع، اقتضى التوضيح".