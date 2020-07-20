شركة "بوب فينانس" تتعاقد مع بلدية بيروت لتحصيل الرسوم للبلدية

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أعلنت شركة بوب فينانس للخدمات المالية عن تعاقدها مع بلدية بيروت وفتح المجال أمام المواطنين لدفع الرسوم السنوية والمتأخرات المتوجبة عليهم للبلدية.



هذه الخدمة الخاصة بتحصيل رسوم بلدية بيروت سهلة، فعالة وآمنة وهي متوفّرة عبر أكثر من 700 مركز تابع للشركة في كافة المناطق اللبنانية وكل ما تتطلّبه من المواطن هو تزويد الوكيل برقم المكلف أو رقم العقار وسنة التكليف، ليصار إلى الدفع وتسديد المستحقات.



وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي شركة بوب فينانس الدائم لتلبية حاجات المواطنين وتسهيل معاملاتهم المالية.



والجدير بالذكر أن شركة بوب فينانس هي وكيل معتمد للشركة العالمية ويسترن يونيون في لبنان وتقدم للمواطنين سلسلة من الخدمات المالية وتحويل واستلام الأموال مثل إمكانية دفع رسوم الميكانيك، وتسديد فواتير الهاتف، والإشتراكات السنوية للنقابات، وتسديد المستحقات الحكومية مثل ضرائب وزارة المالية، وتحويل رواتب العاملين في الخدمة المنزلية. كما تقدّم لأصحاب الشركات والمؤسسات إمكانية تسيير أعمالهم، من خلال تحصيل مستحقاتهم والدفع لمورديهم وتسديد رواتب وأجور العمال والموظفين.