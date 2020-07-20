وزير الصحة قدم التعازي لعائلة الطفلة ريحانة

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قام وزير الصحة العامة حمد حسن بتقديم واجب العزاء لعائلة الطفلة ريحانة علي شقير في بعلبك، التي قضت في أحد مستشفيات المنطقة، وقال: "نحن نبتغي العدالة والإنصاف، ونتقصى الحقائق وفق الوقائع والأصول العلمية، لنحدد إذا كان هناك أي ثغرة أو تقاعص أو عدم تقدير للموقف بشكل طبي وعلمي صحيح لنبني على الشيء مقتضاه، ولا نريد التجني على أحد".



وأكد الوزير حسن "إننا في الوزارة نركز اهتمامنا وجهودنا لتأهيل المستشفيات الحكومية التي تعاني من حرمان تراكمي عمره 30 سنة، وإن شاء الله، حان الوقت لتعزيز وتأهيل هذه المستشفيات، لتكون بخدمة أهلنا، وهذا واجبنا ومسؤوليتنا".