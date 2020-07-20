تيارات صحراوية لاهبة نحو لبنان.. الحرارة ستلامس الـ 42 درجة!

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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فايسبوك انه تشتد الكتل المدارية اللاهبة فوق شبه الجزيرة بسبب قوة المنخفض الهندي الموسمي الذي يتمركز حالياً فوق الربع الخالي ودول الخليج والعراق بقيم ضغط متدنية تصل الى 993hpa الأمر الذي يساهم بتمدد الرياح الصحراوية الجافة والحارة نحو فلسطين والاردن وسوريا ولبنان تصل ذروتها اليوم الاثنين بحرارة تلامس 42 درجة بقاعاً و 44 في دمشق و 35 على ان تنحسر تدريجياً بعد ظهر الثلاثاء تترافق مع رياح غربية وتشكل محلي وعابر للضباب على المرتفعات الغربية بينما تبقى الاجواء حارة في البقاع لـ 4 أيام تتراوح خلالها درجات الحرارة بين 34 و 36 درجة، لكنّ الآتي اعظم....

من الملاحظ، حالياً، انّ قيم الضغط الجوّي للمنخفض الهندي الحار ستتدنى لتلامس في نهاية الاسبوع 989hpa ما يزيد من نشاط التيارات الصحراوية اللاهبة نحو لبنان وسوريا والاردن تدعمها رياح صحراوية ليبية ومصرية فترتفع الحرارة لتتراوح بين 42 و 44 درجة في البقاع.

أضاف: هكذا اراد تموز هذا العام ان يودّع المنطقة بأجواء لاهبة تعيدنا الى ما حصل خلال سنتي 2013 و 2014 حيث لامست درجات الحرارة اثناءها 46 درجة بقاعاً.

طقس اليوم الاثنين حار ولاهب تنخفض الحرارة بمعدل درجتين يوم الثلاثاء بعد الظهر.

كيف ستتوزع درجات الحرارة في لبنان؟

على الساحل: 34/36 درجة تنخفض ليلاً الى 27

في البقاع: 41/42 نهاراً وتنخفض ليلاً الى 24

على الجبال 1200 متر: 33 نهاراً و 20 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 29 نهاراً و 16 ليلا

الرياح: غربية الى جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 20 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1005hpa

الرطوبة: 85% ساحلاً و 30% بقاعاً