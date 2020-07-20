عناوين الصحف ليوم الأثنين 20 تموز 2020

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الأخبار: الكابوس الأميركي

دياب لا يستقيل... لكن يتنازل!



الديار: التعديلات في الخطّة الحكومية على نار حامية مع مجيء «لازارد» إلى بيروت

من دولة غنية إلى دولة فقيرة... طريق لبنان معبد بالمخاطر والتحديات

التجار يحققون أرباحاً طائلة... و«حماية المستهلك» غائبة... ولا سجلات أرباح

نداء الوطن: "الصندوق" يرى أرقام الحكومة "صالحة" ودياب يحشد لترويجها

باسيل يُغرق "الحياد" في متاهات "المنظومة"



البناء: لبنان في الانتظار: تأقلم مع رقم 80 إصابة كورونا يومياً و8000 ليرة لسعر صرف الدولار

السجال حول الحكومة يتراجع لحساب «الحياد».. ودياب وباسيل في الديمان للوفاق أولاً / الحكومة تحتاج لخطة ستة شهور تضمن انتظام الاستيراد وثبات الأسعار وسقفاً للدولار

اللواء: شروط دولية جديدة للمساعدة: الحياد والإسراع بالإصلاحات

دياب من بكركي: لن أستقيل.. وليطرح النواب الثقة أو ليتصرف الوزراء



الجمهورية: الجياد من التصعيد الى التوضيح



the daily star: COVID-19 surge pushing hospital capacity to the limit



l'orient le jour: Les protagonistes libanais veulent encore marchander avec le FMI