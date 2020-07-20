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أسرار الصحف ليوم الأثنين 20 تموز 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر في الحلف الثلاثي الداعم للحكومة إن خريطة طريق للعمل الحكومي موضوع نقاش بين الحلفاء ستبصر النور قريباً تتضمّن توحيد المواقف من أكثر من عشرين نقطة خلافية ظهرت خلال العمل الحكومي خصوصاً في الملفات المالية وملفات الطاقة ولا تزال تراوح مكانها.

 

كواليس

قالت مصادر عراقية إن تطلعات رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لدور وساطة بين إيران والسعودية لا يزال يحتاج إلى مواقفة أميركيّة في الملفات الخلافية أكثر من الموافقة المبدئية التي حصل عليها لأن الأهم من بدء الوساطة هو التقدّم خلالها بتحقيق اختراقات لا تبدو ممكنة بعد.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

أكدت اوساط «حزب الله» ان موقف الشيخ قبلان من «الحياد» يمثل «المجلس الاسلامي» لأن «امل» و»الحزب» ليسا قاصرين عن التعبير عن موقفهما.

 

علم ان خلافات بين أركان حركة اعتراضية «تقاعدية» ظهرت خلال تحرك جرى أخيراً.

 

 

 


اللواء: أسرار

همس
أبلغ مسؤول حكومي مرجعاً روحياً أن الدعوة لإعلان حياد لبنان تتطلب عقد مؤتمر وطني يتبنى هذا التوجه بالإجماع، ولا يكفي الحصول على الأكثرية!


غمز

إعتبر وزير سابق أن الخلافات بين عدد من النواب ورئيس كتلتهم النيابية وصلت إلى نقطة اللاعودة، بعدما خرجت الإنتقادات إلى العلن من أكثر من نائب في أكثر من مناسبة!


لغز
تساءل سياسي مخضرم عن مصدر التسريبات المتعمَّدة في تحقيقات الفيول والتي تفوح منها رائحة الكيدية السياسية في إستهداف أطراف وشخصيات «خرجوا» عن طاعة أهل النفوذ والسلطان!

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