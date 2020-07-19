بلدية بجة دعت الأهالي إلى عدم الهلع والالتزام بإجراءات الوقاية

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أعلن رئيس بلدية بجة في قضاء جبيل، في بيان وجهه إلى أهالي البلدة، أنه بعد أن تبين إصابة أحد أبناء البلدة ب فيروس كورونا المستجد، "عقد المجلس البلدي وأعضاء خلية الأزمة اجتماعا طارئا، اتخذت بعده القرارات التالية:

1- عدم الهلع والخوف من هذا الموضوع، واعتبار هذه الحالة عارضة.

2- اتخاذ التدابير الوقائية من جميع أهالي بجة، بحسب إرشادات وزارة الصحة.

3- بعد إبلاغ وزارة الصحة بالموضوع، سيتم إجراء فحص PCR لكل من خالط المصاب منذ أسبوع ولغاية تاريخه على يد كوادر وزارة الصحة في القضاء، خلال أربعة أيام من تاريخه.

4- وقف النشاطات على كل أنواعها والتجمعات العامة في البلدة، لغاية يوم الجمعة ضمنا، قابل للتجديد على ضوء نتائج الفحوصات.

5- على الذين خالطوا المصاب وتم الإتصال بهم من قبل المجلس البلدي حجر أنفسهم، كذلك الذين تواصلوا مع المصاب ولم تعلم بهم البلدية خلال الأسبوع المنصرم، إبلاغ البلدية والتزام الحجر الإلزامي تحت طائلة المسؤولية".

وختم مؤكدا "أن البلدية مع خلية الأزمة تقفان إلى جانب أهل بجة في هذه الأوقات الصعبة، وتتمنيان عليهم التجاوب مع قرارتهما والالتزام بها لما فيه خير الجميع، ابقوا آمنين".