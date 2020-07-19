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كورونا لبنان - بلدية بليدا تصدر بياناً هاماً..

19
JULY
2020
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بيان صادر عن خلية الازمة في بلدية بليدا (قضاء مرجعيون) :
اهالي بلدتنا الكرام المرض ليس عيبا وكلنا معرضين للاصابة بأي مرض والعدوى من فيروس الكورونا ممكنة جدا في حال عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية ،
والوقت هو لتحمل المسؤولية وليس للمزايدة وتعميم ثقافة التفلت من الضوابط وعدم الالتزام بها مما يسبب عواقب وخيمة على البلدة وابنائها جميعا ومع واجب مراعاة عواطف ومشاعر بعضنا البعض فان المسؤولية تحتم علينا مصارحة ابناء بلدتنا بالواقع الموجود حاليا .
ابناء بلدتنا الكرام وبعد اجراء فحوصات ال pcr لعدد من ابناء بلدتنا تبين ان اربع فحوصات ايجابية لحد الآن بانتظار صدور بقية النتائج وبناء عليه تطلب لجنة رعاية الازمة في بلدية بليدا من الاهل الكرام :

١-ضرورة التزام اصحاب النتائج الايجابية بالحجر المنزلي الصحي وعدم الاختلاط بأي من افراد عائلتهم.
٢- يطلب من عائلة المصابين الاحتياط والالتزام باجراءات الوقاية المتبعة وعدم الخروج من المنزل نهائيا .
٣-يطلب من اهالي بلدتنا جميعا تقديم واجب العزاء لذوي المرحوم علي غازي هاتفيا دون الزيارة.
٤-سيقوم فريق الدفاع المدني في البلدة بمتابعة خدمة اهلنا وتفعيل العمل بالضوابط المتبعة آملين الالتزام بجميع الضوابط المفروضة .
٥-اقفال كل المقاهي والمطاعم والملعب الرياضي حتى اشعار آخر لحين استكمال باقي الفحوصات والزام اصحاب المحلات بالتشدد في اجراءات الوقاية .
٦-نرجو من ابناء بلدتنا المقيمين خارج البلدة ممن خالطوا واحتكوا بذوي العزاء اخذ الاحتياطات اللازمة وابلاغ الجهات المعنية في مكان سكنهم للقيام بما هو واجب
٧-في حال عدم تنفيذ الاجراءات المقررة سيتم الاستعانة بالجهات الامنية والصحية الرسمية لتسطير المخالفات واتخاذ اقصى العقوبات بحق المخالفين
٨-سيتم اصدار اي جديد مع حصول اي مستجد على الصعيد الصحي آملين منكم الالتزام والتجاوب والتواصل معنا على الارقام التالية :
بلدية بليدا 07866833
علي غازي 70553314
عيس ابراهيم 71676886

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