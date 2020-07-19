كورونا لبنان - بلدية بليدا تصدر بياناً هاماً..

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بيان صادر عن خلية الازمة في بلدية بليدا (قضاء مرجعيون) :

اهالي بلدتنا الكرام المرض ليس عيبا وكلنا معرضين للاصابة بأي مرض والعدوى من فيروس الكورونا ممكنة جدا في حال عدم الالتزام بالتعليمات الوقائية ،

والوقت هو لتحمل المسؤولية وليس للمزايدة وتعميم ثقافة التفلت من الضوابط وعدم الالتزام بها مما يسبب عواقب وخيمة على البلدة وابنائها جميعا ومع واجب مراعاة عواطف ومشاعر بعضنا البعض فان المسؤولية تحتم علينا مصارحة ابناء بلدتنا بالواقع الموجود حاليا .

ابناء بلدتنا الكرام وبعد اجراء فحوصات ال pcr لعدد من ابناء بلدتنا تبين ان اربع فحوصات ايجابية لحد الآن بانتظار صدور بقية النتائج وبناء عليه تطلب لجنة رعاية الازمة في بلدية بليدا من الاهل الكرام :