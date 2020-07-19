الأمن العام: دورياتنا أشرفت اليوم على تسلم وتوزيع 4 ملايين و600 ألف ليتر مازوت

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أصدرت المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي: "في إطار متابعة عمليات تسليم وتوزيع مادة المازوت، وعدم احتكارها أو التلاعب بالسعر الرسمي، قامت بتاريخ اليوم دوريات من المديرية العامة للأمن العام، بالإشراف على استلام شركات توزيع المحروقات لمادة المازوت من منشآت النفط في طرابلس، ومواكبة توزيع الكمية المستلمة في المناطق اللبنانية كافة.

بلغت الكمية المستلمة من شركات التوزيع أربعة ملايين وستمئة ألف ليتر من مادة المازوت، تم توزيعها على محطات وقود ومؤسسات وأصحاب مولدات توزيع الكهرباء".

وأرفقت البيان بجدول بشركات التوزيع المستلمة، وآخر بمحطات الوقود، مشيرة إلى أنه يمكن اعتبارا من يوم غد الإثنين "الاطلاع على جدول المؤسسات وأصحاب المولدات عبر زيارة الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن العام: https://www.general-security.gov.lb/