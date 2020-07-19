قوات العدو تقرصن طائرة مسيرة كانت تصور عملا فنيا للمقاومة!

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سطت قوات العدو الإسرائيلي، على طائرة مسيرة كانت تستخدم في تصوير فيديو كليب لمناسبة ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006.



وفي التفاصيل، بحسب ما أفادت مندوبة "الوكالة الوطنية للاعلام" في مرجعيون، أنه بينما كان المنشد حسن حرب مع فرقته الموسيقية، يصوران أنشودة جديدة من وحي ذكرى الانتصار في حرب تموز 2006، في محلة بانوراما على طريق عديسة، في محاذاة الجدار الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وسط تجمهر عدد من المواطنين لمشاهدة تصوير الفيديو كليب، عمدت قوات العدو الاسرائيلي في الجهة المقابلة، إلى إنزال الطائرة المسيرة من نوع DJI، التي كانت تستخدم في تصوير العمل الفني، وسحبتها إلى داخل الأراضي المحتلة