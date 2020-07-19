جديد الاصابات بكورونا في هذه البلدة!

A + A -

أعلن رئيس بلدية بجة في قضاء جبيل رستم صعيبي، في بيان، ان خلية الأزمة في البلدية تبلغت من قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري إصابة أحد أبناء البلدة بفيروس كورونا المستجد، وقد تم نقل المصاب ووالدته والعاملة المنزلية من التابعية الأثيوبية القاطنين معه بواسطة الصليب الأحمر الى مستشفى رفيق الحريري الجامعي.



وأشار صعيبي الى ان المجلس البلدي وخلية الأزمة سيعقدان اجتماعا طارئا لبحث الخطوات الواجب اتخاذها، وقد تم الاتصال مع ممثلي وزارة الصحة في القضاء لاتخاذ كل ما يلزم من تدابير في مثل هذه الحالات. كما كان اتصال من قبل مصلحة الترصد الوبائي بالشخص المعني لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأعلنت البلدية وخلية الأزمة فيها انها ستطلع الأهالي بكل جديد في ما يخص هذا الموضوع، داعية إياهم الى عدم الخوف والهلع.