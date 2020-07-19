بلدية رحبة توضح مسألة الاصابة بكورونا لديها... وهذه هي التفاصيل

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عطفا على بيان خلية الأزمة في بلدية رحبة، والذي يطلب من اهل البلدة اتخاذ تدابير الحيطة وعدم الاختلاط، يهمنا ان نوضح أن مصابا بالكورونا من خارج البلدة، وليس منها، شارك فيها بمناسبة اجتماعية.

ونعلم الجميع ان خلية الأزمة تتابع الموضوع بمهنية، والمخالطون طلب إليهم ملازمة منازلهم، واحصيوا بدقة ليخضعوا للفحوصات المخبرية غدا صباحا. آملين ان تأتي نتائج هذه الفحوصات سلبية.

بانتظار صدور النتائج، ليبنى على الشيء مقتضاه، اي غدا الاثنين مساء او الثلاثاء صباحا على أبعد تقدير، نرجو التجاوب مع نداء خلية الأزمة.