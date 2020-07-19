بلدة كفرعقاب تفتتح "سوق الضيعة"

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دعماً للمزارعين والحرفيّين والصناعيّين، تنظّم بلديّة كفرعقاب "سوق الضيعة" كلّ يوم سبت إبتداءاً من الساعة السادسة من بعد الظهر، والذي تمّ إفتتاحه يوم أمس. شَهِدَ السوق إقبالاً كثيفاً في يومه الأوّل مع الإلتزام بالتباعد الجسديّ وإرتداء الكمّامات كإجراءٍ وقائيّ من فيروس كورونا. يشارك في هذا السوق مجموعةٌ من أبناء كفرعقاب والقرى المحيطة فيها حيث يعرضون منتجاتهم بأسعارٍ تنافسيّة ومن دون أي وسيطٍ بينهم وبين المستهلك الذي يعاني من الإرتفاع الجنوني في أسعار السلع الغذائيّة. فبالإضافة إلى المنتوجات الغذائيّة والخضار والفواكه الموسميّة والمونة البلديّة وبعض الحِرَف، يمكن لروّاد السوق من الكبار والصغار التمتّع بأشهى المأكولات في ال food court. يستمرّ "سوق الضيعة" كل يوم سبت إبتداءاً من الساعة السادسة في ساحة كفرعقاب.