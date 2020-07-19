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كم بلغ عدد الاصابات على متن الرحلات التي وصلت إلى بيروت في 16 و17 تموز؟

19
JULY
2020
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 أصدرت وزارة الصحة العامة، تقريرا أعلنت فيه نتائج فحوصات " PCR" للعائدين على متن الرحلات القادمة إلى بيروت، التي أجريت في المطار، بتاريخ 17/7/2020، فأظهرت وجود 12 حالة إيجابية، على متن 7 رحلات من أصل 25 رحلة، أما نتائج ما تبقى من الرحلات التي وصلت بتاريخ 16 تموز، فقد أظهرت وجود 3 حالات إيجابية على متن رحلة واحدة، من أصل 4 رحلات.

وذكرت أن "الفرق المعنية في وزارة الصحة العامة، تتواصل فقط مع جميع الحالات الإيجابية فور التثبت منها، أما من لا يتلقى اتصالا من وزارة الصحة، قبل الإعلان عن نتائج فحوصات الرحلات، التي تصدر خلال 48 ساعة من إجرائها، فهذا يعني أن نتيجة فحصه سلبية، علما أن النتائج تنشر عبر الموقع الإلكتروني للوزارة (MOPH.GOV.LB) وتعمم عبر وسائل الإعلام".

وجاءت نتائج فحوصات 17 تموز على الشكل التالي:

1- رحلة إديس أبابا: الشركة الأثيوبية، رقم 406: جميعها سلبية.
2- رحلة ليبرفيل: شركة MEA، رقم 580: جميعها سلبية.
3- رحلة دمشق: شركة RB، رقم 181: جميعها سلبية.
4- رحلة اسطنبول: الشركة التركية، رقم 828: جميعها سلبية.
5- رحلة الكويت: شركة MEA، رقم 403: حالة واحدة إيجابية.
6- رحلة اسطنبول: شركة MEA، رقم 266: حالتان إيجابيتان.
7- رحلة أضنا: شركة WL، رقم 4904: جميعها سلبية.
8- رحلة الكويت: الشركة الكويتية، رقم 501: ثلاث حالات إيجابية.
9- رحلة دبي: شركة MEA، رقم 429: جميعها سلبية.
10- رحلة اسطنبول: شركة PC، رقم 756: جميعها سلبية.
11- رحلة دسلدورف: شركة SR، رقم 1484: جميعها سلبية.
11- رحلة لندن: شركة MEA، رقم 202: جميعها سلبية.
12- رحلة لارنكا: شركة MEA، رقم 262: جميعها سلبية.
13- رحلة القاهرة: شركة MEA، رقم 305: جميعها سلبية.
14- رحلة بغداد: الشركة العراقية، رقم 301: جميعها سلبية.
15- رحلة برلين: شركة SR، رقم 1550: جميعها سلبية.
16- رحلة الدوحة: الشركة القطرية، رقم 416: حالة واحدة إيجابية.
17- رحلة دبي: الشركة الإماراتية، رقم 957: جميعها سلبية.
18- رحلة الدوحة: شركة MEA، رقم 437: جميعها سلبية.
19- رحلة أبو ظبي: شركة MEA، رقم 419: جميعها سلبية.
20- رحلة القاهرة: الشركة المصرية، رقم 713: جميعها سلبية.
21- رحلة لاغوس: شركة MEA، رقم 572: ثلاث حالات إيجابية.
22- رحلة اسطنبول: الشركة التركية، رقم 826: حالة واحدة إيجابية.
23- رحلة باريس: شركة MEA، رقم 212: حالة واحدة إيجابية.
24- رحلة برلين: شركة SR، رقم 1530: جميعها سلبية.
25- رحلة فرانكفورت: شركة MEA، رقم 218: جميعها سلبية.

وفي ما يلي استكمال رحلات 16 تموز:

1- رحلة لارنكا: شركة MEA، رقم 262: جميعها سلبية.
2- رحلة أثيوبيا: الشركة الأثيوبية، رقم 406: جميعها سلبية.
3- رحلة اسطنبول: الشركة التركية، رقم 828: ثلاث حالات إيجابية.
4- رحلة باريس: شركة TO، رقم 3980: جميعها سلبية.
 

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