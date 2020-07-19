اصابة جديدة بكورونا في ايعات... وهذه الاجراءات التي وضعتها البلدية

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أعلنت بلدية ايعات تسجيل حالة اصابة بفيروس كورونا بين احد الوافدين من الولايات المتحدة الاميركية.



وكشف في بيان انه تم اتخاذ الاجراءات التالية:



١- تحويل المصاب الى منزل يملكه في بيروت مع التوصية بالعزل الكامل

٢- تحديد جميع المخالطين وحجرهم في منازلهم وتوزيع الاقنعة والقفازات ومواد التعقيم على المخالطين

٣- تعقيم المنزل الاساسي للمصاب

٤- تفعيل خطة الطوارئ بالتعاون مع وحدة الترصد الوبائي في وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية

٥- تقديم الدعم الصحي و النفسي والاجتماعي للمخالطين حيث قام رئيس البلدية برفقة الاخ علي عبدو عبد الساتر والطبيبين رنيم واحمد عبد الساتر بزيارة اماكن الحجر وتم تقديم التعليمات الصحية اللازمة للمحجورين اضافة الى تأكيد متابعة التواصل الصحي والنفسي للمحجورين عبر الجهاز الطبي والتمريضي والارشاد الصحي الاجتماعي في بلدة ايعات

٦-اجراء فحوصات PCR للحالات ذات احتمال خطورة اصابة عالية وفقاً لبروتوكلات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة على تستكمل الفحوصات لباقي الحالات غداً صباحاً.



واذ شكرت بلدية ايعات المصاب والمحجورين على نسبة الوعي العالي التي يتحلون بها واخذ اجراءات العزل الكاملة قبل الاتصال بهم من قبل الجهات المعنية، أهابت بالاهالي التقيد بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات والالتزام بقواعد الوقاية.



ودعت المواطنين الوافدين لضرورة تطبيق الحجر المنزلي مشيرة الى أن الغرامة المنصوص عليها قانوناً في حال عدم التقيد تبلغ خمسة ملايين ليرة.