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العميد حمدان للعسكريين: احذروا منظري الثورات الفاشلة

19
JULY
2020
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كتب أمين الهيئة القيادية في "حركة الناصريين المستقلين" - "المرابطون" العميد مصطفى حمدان على حسابه في "فيسبوك": "المتقاعدون العسكريون سلام على جباهكم المرفوعة، وعلى عرق جبينكم الطاهر وأشلائكم المقطوعة وإرادتكم التي هي من ارادة الله المقدسة. أرعبتم وحوش النظام الذين ما هابوا أحدا في سابق الزمان ودب الرعب في أركانهم وفقدوا أعصابهم وشتموا بعضهم بعض وفضحوا لطشهم للمال العام".

أضاف: "اليوم يا طليعة الأمل لكل لبنان، رغم محاولاتهم إظهاركم كقلة أو زرافات منقسمة، أسقطتم كانتوناتهم المذهبية والطائفية وفسادهم وإفسادهم وباتوا هم القلة والطغمة الباغية وصناع الفذلكات الدستورية المخالفة على مقاس كراسيهم البالية. إحذروا الرعاع منظري الثورات الفاشلة الذين يريدونكم ورقة تفاوض مع الفيديرالية ليدخلوا كطرف مفاوض".

وختم: "جميعهم يعني حميعهم. أنتم الأطهار، والوطن كان وسيبقى على جباهكم، والمفصلي من كل هذا هي الوحدة ثم الوحدة ثم الوحدة خارج الأطر السياسية القديمة البالية والمستجدة، ولا يتسامى فذلوك سياسي منظر يقول إنكم أصبحتم الأن في المكان الصح، وهو يعرف أنكم تعرفونه جيدا وتاريخ الإنسان مستقبله. أما الوصوليون منكم فأنتم أدرى بهم".

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