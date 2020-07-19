باسيل من الديمان: التحييد هو قرار ذاتي والحياد هو تموضع استراتيجي

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أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بعد لقائه البطريرك الراعي يرافقه النائب ابرهيم كنعان والوزير السابق منصور بطيش في الديمان، ان الحياد لا يمكن أن يؤدي إلى عزل لبنان أو انعزاله فلبنان ليس جزيرة معزولة إنما هو رسالة تنور وهذا يجب أن يكون مصدراً لاستقراره تماماً كما يجب أن يكون الحياد مصدراً لاستقراره، مشيراً الى اننا "مع تحييد لبنان عن المشاكل والصراعات والمحاور وطبقناها في وزارة الخارجية وبموقعنا في التيار لأن الحياد يحفظ لبنان ووحدته"، لافتاً الى ان "التحييد هو قرار ذاتي ويعرف في لبنان بالنأي بالنفس، كما ان الحياد مطلوب منا ومن الغير وهو أيضا تموضع استراتيجي".

واعتبر باسيل انه للتطبيق الحياد يجب أولا تطبيق التوافق الداخلي الذي يتطلب حوار وطني، ثانياً تأمين مظلة دولية ورعاية خارجية، ثالثاً ينبغي اعتراف الدول المجاورة بحيادنا من خلال واخراج العناصر الخارجية من لبنان سحب عناصر التفجير وعلى رأسها احتلال إسرائيل للأرض والارهاب المنظم من الخارج وترسيم الحدود وإعادة النازحين السوريين وعودة اللاجئين الفلسطينيين.