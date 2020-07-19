حجر احدى المصابين... وهذا مصير المخالطين في هذه البلدة

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أكدت بلدية النبطية، في بيان اليوم، "اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة لحجر المصاب من أبناء المدينة والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا، وذلك وفق الأصول والبروتوكولات الصحية، وتم رصد عدد المخالطين لحاله ومتابعتهم".



وشددت على "ضرورة التزام وسائل الوقاية من كمامات وقفازات ومعقمات، وتجنب كل أنواع الازدحام، والتقيد بقواعد التباعد الاجتماعي، آملين من الله الحفظ والرعاية من كل سوء".



وناشدت "أبناء المدينة الغيورين، عدم تداول الأسماء وتلفيق الأخبار، لما فيه من ضرر على المصاب والمدينة، والتقيد حصرا بالبيانات الرسمية للبلدية".