هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع مع درجات حرارة ضمن معدلاتها على الساحل.

ملاحظة: المعدل الوسطي لدرجات الحرارة في شهر تموز على الساحل يتراوح بين 24 و32 درجة مئوية في الظل. كما تحذر المصلحة المواطنين من احتمال اندلاع الحرائق في الاماكن الحرجية نتيجة ارتفاع الحرارة خاصة في فترة الظهيرة.

- الطقس المتوقع في لبنان: الأحد:قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واحتمال ظهور بعض الضباب المحلي على المرتفعات.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع في نسبة الرطوبة على الساحل ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات.

الثلاثاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال ودون تعديل يذكر على الساحل مع رياح ناشطة واستمرار ظهورالضباب على المرتفعات.

- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 25 الى 32 درجة، فوق الجبال من 22 الى 30 درجة، في الداخل من 19 الى 40 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س

- الانقشاع: جيد على الساحل، متوسط أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 70 بالمئة.

- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء:28 درجة.

- الضغط الجوي: 757 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس:5,41 ساعة غروب الشمس: 19,47.