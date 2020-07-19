عناوين الصحف ليوم الأحد 19 تموز 2020

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النهار: حوار طرشان بين الراعي والسُلطة ودياب يختزل بديله!



الأنباء الكويتية: الحرس القديم عائد إلى قمرة قيادة «المستقبل» وسط حديث عن مساعٍ لبري لإعادة ترتيب العلاقات بين الحريري وباسيل

دياب من الديمان: لن أستقيل وليطرح المجلس الثقة بالحكومة

الديار: خطة الحكومة لـ «التحسين لا للتعديل»... وأسبوع حاسم لرؤية موحّدة للأرقام

دياب من الديمان : الحوار يحكم الحياد ولن أستقيل في غياب البديل

الـــراعـــي يحسم التأويــلات : مؤتـمرات حــــوار لـتبديـد كـــل التفسيرات

الشرق الأوسط: دياب يدعو إلى «حوار سياسي حول الحياد»

الراعي: لبنان وصل إلى هذا الوضع لدخوله في أحلاف سياسية وعسكرية