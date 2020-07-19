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نجم تتعهد للجنة العدل بمتابعة الملفات المقدمة من فضل الله

19
JULY
2020
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علمت «الديار» من مصادر نيابية مطلعة انه في الجلسة الأخيرة للجنة الادارة والعدل برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان وعدت وزيرة العدل ماري كلود نجم بشكل قاطع متابعة كل الملفات التي قدمها النائب حسن فضل الله المتعلقة بالفساد لدى القضاة المعنيين، وانها ستتخذ الموقف المناسب تجاه اي تقصير وتحيل القاضي المقصّر الى التفتيش القضائي.

 

وجاء موقف الوزيرة نجم بعد ان اثير خلال اللجنة موضوع التقصير في متابعة الملفات المقدمة من النائب فضل الله، وسأل رئيس اللجنة عدوان وزيرة العدل عما فعلته في هذا الشأن، موضحا انه كان سلم نجم جدول هذه الملفات التي كان تسلمها هو شخصياً من النائب فضل الله من خلال اقراص مدمجة وجدول مبوب بالملفات المذكورة.

 

واوضح عدوان للوزيرة انه حرص على تسليمها الجدول باليد من اجل متابعة كل أخباره ومصيره، مشيرا الى اننا لم نقصر في هذا المجال وكنا ننتظر منك المبادرة الى متابعة فورية لهذا الموضوع، ولم نتلق منك اي جواب.

 

وبعد مداخلات نيابية، اكدت وزيرة العدل امام اللجنة انها تتعهد وتلتزم متابعة كل الملفات لدى القضاة المعنيين، واذاما حصل تأخير بمدة محددة سألجأ الى خيار التحويل للتفتيش القضائي.

 

وهنا قال لها النائب علي حسن خليل «كان المفروض اتخاذ مثل هذا الموقف من البداية».

 

وتوجه نائب آخر لها بالقول: «انت يا معالي الوزيرة مسؤولة امام المجلس النيابي، فالوزير المعني هو المسؤول امامنا وليس القاضي.

 

وبنتيجة النقاش جرى التأكيد على المتابعة الفورية لهذه الملفات والمستندات المتعلقة بالفساد المقدمة من النائب فضل الله.

الديار
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