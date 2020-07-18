وحدة كوارث قضاء صور: تسجيل 21 إصابة جديدة

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أفادت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في بيان أصدرته عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، أنه تم اليوم تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، بينها 9 إصابات وافدة من دول أفريقية أحدها إصابة من التابعية الإثيوبية، و12 إصابة محلية بينها 7 إصابات لمقيمين من التابعية الفلسطينية وإصابة واحدة من التابعية الإثيوبية، مشيرة إلى أن "جميع الإصابات المحلية لمخالطين لحالات مثبت إصابتها ب covid_19".

وأشارت إلى أنه بذلك "ارتفع عدد المصابين في القضاء إلى 193 مصابا، توزعوا على الشكل التالي: 115 حالة وافدة من إفريقيا (3 حالات وفاة)، 4 حالات وافدة من أوروبا، حالة واحدة وافدة من سوريا، 72 حالة محلية (66 حالة من المخالطين) بينها 24 حالات لمواطنين من التابعية الفلسطينية (حالتا وفاة)، وقد تماثل 78 منهم إلى الشفاء بشكل تام".

وذكرت بأنها "هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا، وأعداد المرضى والمتعافين والحالات المشتبهة، وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء"، آملة "من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة".

وختمت ناصحة "جميع القاطنين في قضاء صور، بالاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط، وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة، لتفادي أية إصابة أو ضرر محتمل".