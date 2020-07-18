هيئة قضاء زحلة في التيار نظّمت لقاء حواريا مع عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون

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نظمت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لقاء حواريا مع عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون حاورته مسؤولة الاعلام ناتالي عيسى حميمص في حضور المنسقة جيهان جبور حداد وعدد من اعضاء الهيئة ومنسقي الهيئات .

النقاش تناول الملفات الداخلية لا سيما في ظل الازمات المختلفة. وفي هذا الاطار ، شدد النائب عون على اننا اليوم في اصعب الظروف وهذه الصعوبات تحتاج لوقت للوصول الى انفراجات.

ووجه رسالة للمواجهة وهي ضرورة الصمود لاجتياز المطبات والامر ليس مستحيلا.

وفي موضوع سعر صرف الدولار الذي يعمق الازمة المعيشية قال ان الاهم ان يستقر على سعر واحد لان على اساسه تستطيع الدولة التصرف مضيفا اننا لم نشعر بعد بالصعوبات الفعلية لان الدعم قائم على معظم المتطلبات ومنها الادوية والمحروقات وغيرها ، لكن الخزينة لن تصمد كثيرا والدعم سيكون اصعب في المرحلة المقبلة.

وشدد عون على اننا تحملنا اساءات كثيرة وامام هذه الحملة المنظمة التي يقف وراءها دول واحزاب عدة وجدنا ان التركيز في اغلب الاحيان كان على الوزير باسيل لانه يمثل استمرارية العهد .

واضاف: هذا العهد اتى للمساعدة كي نخرج من الازمة المستفحلة ونواجه اليوم منظومة مركبة ومتشابكة قوية تتضمن رجال سياسة ورجال دين واصحاب مصالح وسفارات ودول اقليمية وخارجية.

وشدد على مسألة ان حتى لو وصلنا للقرف لن نصل لليأس وسنعود لاجتيازه بنجاح.

وتحدث ردا على سؤال عن التدقيق التشريحي ومصيره قائلا ان الحقيقة ليست ان هناك اختلافا على هوية الشركة التي ستتولى المسألة انما على القضية برمتها لان بالتدقيق ستتحدد المسؤوليات عما وصلنا اليه من عجز مالي.

وبين ما قدمته الحكومة وما قدمته المصارف ولجنة المال ، نحن مع ما سيبينه التدقيق وكيف ستوزع نسب المسؤولية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ونحن مع ان يتحمل كل منها المسؤولية بحسب ما اقترفت من اخطاء.

وفي السياسة، اشار النائب عون الى ان التيار الوطني الحر ينتهج سياسة عدم اقفال باب الحوار مع اي طرف سياسي.وهنا لفت الى ان العلاقة مع تيار المستقبل سعد الحريري من كسرها مذكرا بما سبق وقاله الوزير باسيل بان طريق العودة ستكون اصعب.وقال: اصاب فرنجيه عندما قال ان اذا اراد الحريري العودة فعليه ان يعقد تسوية مع باسيل.

وعن العلاقة مع المردة فقال لا مانع من تحسينها خصوصا ان بالخيار السياسي الاساسي لا خلاف بيننا.

اما مع القوات فالتعاون افضل لاننا نلتقي على كثير من القوانين في المجلس النيابي.

اما فيما خص التباين مع الحلفاء لا سيما حزب الله فقال ان القرار الذي نتخذه في اي ملف هو وفق المصلحة اللبنانية العامة من دون التوقف عند مصالح خاصة ، وبصراحة اتفقنا مع حزب الله من اجل المصلحة الوطنية ومستمرون في خباراتنا بنفس الطريقة.

اللقاء احترم اجراءات الوقاية من كورونا حيث وزعت مسؤولة لجنة المرأة في الهيئة كارمن حداد كمامات على الحاضرين.