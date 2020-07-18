living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيئة قضاء زحلة في التيار نظّمت لقاء حواريا مع عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون

18
JULY
2020
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظمت هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر لقاء حواريا مع عضو تكتل لبنان القوي النائب سليم عون حاورته مسؤولة الاعلام ناتالي عيسى حميمص في حضور المنسقة جيهان جبور حداد وعدد من اعضاء الهيئة ومنسقي الهيئات .

النقاش تناول الملفات الداخلية لا سيما في ظل الازمات المختلفة. وفي هذا الاطار ، شدد النائب عون على اننا اليوم في اصعب الظروف وهذه الصعوبات تحتاج لوقت للوصول الى انفراجات.
ووجه رسالة للمواجهة وهي ضرورة الصمود لاجتياز المطبات والامر ليس مستحيلا.
وفي موضوع سعر صرف الدولار الذي يعمق الازمة المعيشية قال ان الاهم ان يستقر على سعر واحد لان على اساسه تستطيع الدولة التصرف مضيفا اننا لم نشعر بعد بالصعوبات الفعلية لان الدعم قائم على معظم المتطلبات ومنها الادوية والمحروقات وغيرها ، لكن الخزينة لن تصمد كثيرا والدعم سيكون اصعب في المرحلة المقبلة.
وشدد عون على اننا تحملنا اساءات كثيرة وامام هذه الحملة المنظمة التي يقف وراءها دول واحزاب عدة وجدنا ان التركيز في اغلب الاحيان كان على الوزير باسيل لانه يمثل استمرارية العهد .
واضاف: هذا العهد اتى للمساعدة كي نخرج من الازمة المستفحلة ونواجه اليوم منظومة مركبة ومتشابكة قوية تتضمن رجال سياسة ورجال دين واصحاب مصالح وسفارات ودول اقليمية وخارجية.
وشدد على مسألة ان حتى لو وصلنا للقرف لن نصل لليأس وسنعود لاجتيازه بنجاح.
وتحدث ردا على سؤال عن التدقيق التشريحي ومصيره قائلا ان الحقيقة ليست ان هناك اختلافا على هوية الشركة التي ستتولى المسألة انما على القضية برمتها لان بالتدقيق ستتحدد المسؤوليات عما وصلنا اليه من عجز مالي.
وبين ما قدمته الحكومة وما قدمته المصارف ولجنة المال ، نحن مع ما سيبينه التدقيق وكيف ستوزع نسب المسؤولية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. ونحن مع ان يتحمل كل منها المسؤولية بحسب ما اقترفت من اخطاء.
وفي السياسة، اشار النائب عون الى ان التيار الوطني الحر ينتهج سياسة عدم اقفال باب الحوار مع اي طرف سياسي.وهنا لفت الى ان العلاقة مع تيار المستقبل سعد الحريري من كسرها مذكرا بما سبق وقاله الوزير باسيل بان طريق العودة ستكون اصعب.وقال: اصاب فرنجيه عندما قال ان اذا اراد الحريري العودة فعليه ان يعقد تسوية مع باسيل.
وعن العلاقة مع المردة فقال لا مانع من تحسينها خصوصا ان بالخيار السياسي الاساسي لا خلاف بيننا.
اما مع القوات فالتعاون افضل لاننا نلتقي على كثير من القوانين في المجلس النيابي.
اما فيما خص التباين مع الحلفاء لا سيما حزب الله فقال ان القرار الذي نتخذه في اي ملف هو وفق المصلحة اللبنانية العامة من دون التوقف عند مصالح خاصة ، وبصراحة اتفقنا مع حزب الله من اجل المصلحة الوطنية ومستمرون في خباراتنا بنفس الطريقة.
اللقاء احترم اجراءات الوقاية من كورونا حيث وزعت مسؤولة لجنة المرأة في الهيئة كارمن حداد كمامات على الحاضرين.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout