خاص - كورونا يضرب قطاع التكنولوجيا والمعلوماتية في لبنان... ماذا حصل؟

A + A -

شهد قطاع التكنولوجيا في الآونة الاخيرة خضّة صحّية بسبب تزايد اعداد المصابين بوباء كورونا المستجدّ في صفوف موظفي اقسام المعلوماتية IT في عدة شركات لا سيما المصارف منها التي تأثرت بها بشكل مباشر بحيث تناقلت معلومات عن وجود اصابات، وقد اعترفت ثلاثة مصارف بحالات كورونا ضمن موظفيها فيما ابقت المصارف الاخرى الحالات لديها طي الكتمان، وعلم موقع tayyar.org ان معظم هذه الاصابات ضربت قسم المعلوماتية في هذه المصارف.

وقد كشف مصدر مطّلع في قطاع التكنولوجيا لموقعنا ان الاصابات انطلقت من مبنى ضخم في بيروت يحتوي على عدة شركات للتكنولوجيا والمعلوماتية بحيث انتشرت العدوى بين الطوابق والتي انطلقت تحديداً من اصابة موظّف في شركة معنية بتركيب وصيانة اجهزة الصرّاف الآلي او ما يعرف بالـATM.

وهذه الشركات في المبنى المعروف لها علاقات مع مؤسسات عدة في لبنان لا سيما المصارف والتي كان لها الحصة الاكبر من هذه الاصابات.

وقد اجرت بالامس معظم المصارف فحوصات الـPCR لجميع موظفيها خصوصاً في الاقسام الادارية وإتخذت اجراءات وقائية مشددة وعزلت المصابين للتمكن من الحد من انتشار الوباء.