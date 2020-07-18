إصابة أحد أبناء رعية سيدة لبنان في سيدني بالفيروس

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أعلنت "رعية سيدة لبنان المارونية" في غرب سيدني إصابة أحد أبناء رعيتها بفيروس "كورونا".

وقالت في بيان: "لقد تم الإتصال بنا من قبل السلطات الصحية اليوم، لإعلامنا بإصابة أحد أبناء رعية سيدة لبنان بالفيروس ممن حضروا قداسات فيها الأربعاء 15، الخميس 16 والجمعة 17 تموز الحالي".

وطلبت الرعية ممن حضر القداسات خلال الأيام المذكورة أعلاه أن "يخضع فورا لاختبار كشف الفيروس"، وأعلنت عن "إجراء عملية تعقيم وتطهير للكنيسة والمحيط".

وأكدت تعاونها الكامل مع السلطات الصحية، طالبة من الله، "بشفاعة القديس شربل والسيدة العذراء، حماية الجميع من الأمراض والأذى".